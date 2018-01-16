Из-под руин разрушенного взрывом дома в Антверпене спасены 7 человек

В Антверпене в жилом доме взорвался газ. Часть здания обрушилась, под завалами остались люди. Спасателям удалось вытащить 7 человек, в том числе ребенка. Еще трое жильцов числятся пропавшими без вести. Их поиски ведут специалисты со служебными собаками, пожарные и гражданская защита. Также на месте ЧП присутствуют сотрудники прокуратуры.

От взрыва пострадали два соседних дома. Проведена эвакуация. Улица перекрыта, движение по ней остановлено, передает агентство "Интерфакс".

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Работники экстренных служб высказывают опасения, что подобный взрыв мог привести к гибели 10-20 человек. Разбор завалов еще не закончен.