Из-под руин разрушенного взрывом дома в Антверпене спасены 7 человек

16 января 201802:48
Из-под руин разрушенного взрывом дома в Антверпене спасены 7 человекЧитайте нас в Telegram
В Антверпене в жилом доме взорвался газ. Часть здания обрушилась, под завалами остались люди. Спасателям удалось вытащить 7 человек, в том числе ребенка. Еще трое жильцов числятся пропавшими без вести. Их поиски ведут специалисты со служебными собаками, пожарные и гражданская защита. Также на месте ЧП присутствуют сотрудники прокуратуры.
От взрыва пострадали два соседних дома. Проведена эвакуация. Улица перекрыта, движение по ней остановлено, передает агентство "Интерфакс".
Работники экстренных служб высказывают опасения, что подобный взрыв мог привести к гибели 10-20 человек. Разбор завалов еще не закончен.
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