Папа Римский Франциск прибыл в Чили

Папа Римский Франциск начал турне по Латинской Америке. Понтифик прибыл в чилийскую столицу Сантьяго. У трапа самолета его приветствовала президент республики Мишель Бачелет, сообщает ТАСС.

Приветствие и фото с понтификом чилийский президент также опубликовала в своем Twitter.

Официальная программа визита Папы начнется в Сантьяго 16 января. Там он проведет публичную мессу, встретится с главой Чили и представителями духовенства, передает РИА Новости. Кроме того, Франциск планирует посетить женскую тюрьму. В среду и четверг понтифик отправится в города Темуко и Икике, где также отслужит мессы.

Вечером 18 января Папа вылетит из Чили в Перу, где пробудет до 21 января.