Матч женских команд в Турции был прерван из-за драки футболисток

Игра третьей турецкой лиги по футболу среди женщин между командами "Йени Бурдурспор" и "Анталья Демирспор" закончилась грандиозной дракой всех на всех. На последней минуте встречи одна из футболисток не смогла сдержать эмоций и стала инициатором побоища.

В драке приняли участие не только игроки основных составов, но и запасные. Тренеры и полицейские пытались погасить конфликт, однако соперницы никак не унимались. В итоге силами правопорядка команды удалось утихомирить, выдворив их за пределы стадиона, сообщает "Советский спорт".

В результате выяснения отношений сильно пострадала одна из футболисток, которую с многочисленными травмами увезли в больницу. Главный арбитр матча Юсуф Джан Четин был вынужден прервать встречу. После заседания дисциплинарного комитета станет известно, какое наказание понесут участники данного побоища.