О чём люди обычно болтают во сне

Как и о чём мы разговариваем во время сна? Французские учёные выяснили это, записав почти 900 речевых эпизодов. Результаты опубликованы в журнале Sleep.

Известный анекдот гласит: "Хочешь, чтобы жена тебя слушала – говори во сне". Но что мы на самом деле произносим, блуждая тропами сновидений? Почему именно эти слова, а не другие? Отчего мы вообще говорим во сне? Современной науке всё ещё не хватает ответов. А когда учёные не знают ответа, они проводят эксперимент.

Научная группа во главе с Аленом Девеве (Alain Devevey) из Университета Франш-Конте привлекла к исследованию 230 добровольцев в возрасте от 30 до 70 лет, 41% из которых составляли женщины и 59% – мужчины. Поскольку люди без нарушений сна редко произносят в этом состоянии хоть слово, были отобраны люди с различными парасомниями (92% испытуемых).

Две ночи в лаборатории дали для изучения 883 речевых эпизода. Анализировались количество слов и фраз, паузы, тон предложения и так далее.

Правда, 59% произнесённого оказалось неразборчивым и не словами вовсе (смех, крики и так далее). Но исследователи насчитали 3349 случаев, когда испытуемый произносил понятное слово.

Рекордсменом оказалось слово "нет". Как уточняет ресурс Medical Press, испытуемые произносили его в четыре раза чаще, чем в бодрствующем состоянии. Несмотря на это, в целом лишь 21% предложений были отрицательными. Ещё 26% предложений оказались вопросительными и 13% – побудительными, все остальные – утвердительными.

Любопытно, что почти 10% речевых эпизодов содержали обсценную лексику. В частности, "f-слово" (так в англоязычной научной литературе обозначают известное ругательство) добровольцы употребляли в 800 раз чаще, чем "наяву"! Вот уж действительно подлинная свобода слова… При этом мужчины ругались чаще, чем женщины.

Хотя для полной ясности необходимы дополнительные исследования, кое-какие предварительные выводы можно сделать уже сейчас, отмечают учёные. Например, обилие ругательств и отрицаний заставляет вспомнить о гипотезе, что сновидение – средство внутренней переработки конфликтов. А грамматическая правильность предложений в сноговорении указывает на то, что обработка речи остаётся на высоком уровне, даже когда оратор, как говорится, видит десятый сон.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали о сне, этом таинственном состоянии тела и психики. Мы говорили о мозговых ритмах, "стирающих" память во время сна, о генах, которые делают нас сонями или бодряками, и о том, чем недостаток сна по воздействию на организм похож на опьянение.