Школы в Тюменской области пересмотрят правила безопасности

После инцидента с 15 пострадавшими в одной из школ Перми в тюменских средних образовательных учреждениях пересмотрят правила безопасности. Меры обсудят на совещании.

Будет усилен пропускной режим, в планах – провести уроки бдительности и безопасности для школьников. Учителей проинструктируют, как действовать в чрезвычайных и нестандартных ситуациях. Эксперты предлагают ввести волнительные меры по запрету нахождения на территории школ посторонних лиц и въезда незнакомого автотранспорта.