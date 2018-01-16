Роскомнадзор закрыл сайт опасного "жиросжигателя"

Роскомнадзор прекратил функционирование сайта "жиросжигающего" препарата DNP, который признан экспертами опасным для жизни и здоровья, передает "Интерфакс".

13 января Роспотребнадзор распространил сообщение, в котором предупредил граждан об опасности для жизни и здоровья DNP — продукта для похудения, содержащего вещество, используемое для производства химических красителей.

"Роспотребнадзор доводит до сведения потребителей, что указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки из-за содержания химического вещества 2,4 динитрофенол". Есть случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP.

Данный продукт рекламируется как "жиросжигатель" и, в нарушение законодательства, реализуется через Интернет. Известно, что вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

Ведомство просит отказаться от приобретения и употребления указанного продукта принимает меры для его изъятия из оборота.