Наталья Вихлянцева уступила в стартовом раунде Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем в Мельбурне, продолжаются матчи первого круга. В женском одиночном разряде российская теннисистка Наталья Вихлянцева играла с Лесей Цуренко из Украины и проиграла.

Наша спортсменка неплохо стартовала в этой игре, сумев одолеть соперницу в первой партии – 6:3. Однако Цуренко взяла второй сет с тем же счетом. Когда в решающей партии Вихлянцева повела 2:0, казалось, что Наталья справилась с волнением, но украинка сумела и сравнять счет, и выиграть – 6:4.