Взрыв газа в Антверпене: найдены тела двух погибших

Тела двух погибших найдены на месте взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене. Здесь при взрыве обрушились три жилых дома. При обрушении 14 человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Ранения еще пятерых пострадавших оцениваются как тяжелые.

Одно из трехэтажных жилых зданий от взрыва практически полностью разрушено, сообщает РИА Новости. Еще два дома в районе, где расположен университет Антверпена, получили серьезные повреждения. Пока неизвестно, были ли пострадавшие от взрыва студентами.

Версия теракта прокуратурой Антверпена не рассматривается. На месте происшествия проведен осмотр, начато расследование произошедшего.

Разбор завалов на месте обрушения велся всю ночь. Для жителей шести близлежащих к месту взрыва домов было выделено место для временного проживания.