В Германии в ДТП попал школьный автобус

16 января 201811:30
В Германии в ДТП попал школьный автобусЧитайте нас в Telegram
В Германии в результате ДТП с автобусом с детьми пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
Ранее местные СМИ сообщили о том, что школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах, в результате чего как минимум 20 человек получили травмы.
Пока причины происшествия неизвестны. Один из немецких телеканалов сообщает, что речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который утром перевозил многих школьников. По данным полиции, водитель получил легкие травмы. На месте происшествия работает полиция, спасатели и медики.
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