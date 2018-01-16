В Германии в ДТП попал школьный автобус

В Германии в результате ДТП с автобусом с детьми пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах, в результате чего как минимум 20 человек получили травмы.

Пока причины происшествия неизвестны. Один из немецких телеканалов сообщает, что речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который утром перевозил многих школьников. По данным полиции, водитель получил легкие травмы. На месте происшествия работает полиция, спасатели и медики.