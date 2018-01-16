МОК рассмотрит вопрос о советской символике на Олимпиаде

После того, как Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане под нейтральным флагом, в Интернете появились предложения россиянам использовать символику СССР. МОК озаботился этой проблемой.

Вопрос об использовании советской символики нашими спортсменами на Играх-2018 изучит спецкомиссия МОК, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на РИА Новости. "Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в своё время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", — сообщила пресс-служба МОК.