Анпилов не успел поработать на избирательной кампании Грудинина

В КПРФ выразили соболезнования в связи с кончиной лидера движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова.

"У нашей партии с Виктором Ивановичем Анпиловым в разные времена были разные отношения. Но в последнее время мы снова сблизились, планировали подключить его к выборной кампании Павла Грудинина, он был готов поработать", — рассказал РИА Новости первый заместитель председателя ЦК Компартии Иван Мельников.

По его словам, Анпилов останется в истории как яркий оратор и боец за советские идеалы.

Виктор Анпилов скончался 15 января 2018 года в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского после обширного инсульта. Ему было 72 года.