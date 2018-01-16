Стало известно, кто пишет детективы за Дарью Донцову

Поклонники творчества Дарьи Донцовой готовы стоять в очереди, чтобы получить ее автограф. Говорят, что он приносит удачу. Ну, а ее иронические детективы, и это уже точно знают миллионы читателей, гарантированно избавляют от депрессии.

Самой же Дарье в свое время они и вовсе помогли выжить. И не просто выжить, а найти призвание, которое привело ее к поистине всероссийской славе. За перо Донцова взялась в палате онкологической клиники. Когда прозвучал страшный диагноз, ей было 45.

Она пережила 18 курсов химиотерапии и четыре операции, а потом назвала болезнь своей удачей. То, что она выжила при четвертой стадии рака груди, медики назвали чудом. Врач ей сказал тогда: "У господа бога на вас особые планы".

Отцом Агриппины (настоящее имя Дарьи Донцовой) был известный в те годы писатель и партийный функционер, а также сотрудник ВЧК/КГБ Аркадий Васильев. Только после его смерти она обнаружила, что очень многое не знала о нем. Даже точной даты его рождения.

Бурными были и молодые годы писательницы: влюбленность в женатого французского автогонщика, который обещал развестись и жениться на Агриппине, но так и не вернулся, потому что погиб в аварии, и первые два скоротечных брака в юные годы.

Однако своим настоящим супружеством она считает только один союз – с академиком Александром Ивановичем. Вместе они уже 36 лет, но Донцова до сих пор "из почтения" называет его по отчеству. На двоих у них трое детей и огромное количество мопсов.

О том, какие тайны скрытного при жизни отца узнала Агриппина-Дарья после его смерти, почему сватала мужа своей подруге, кто "пишет за нее" детективы и о других превратностях жизни знаменитая писательница рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".