Шахматы. Крамник и Карякин скромно стартовали в Вейк-ан-Зее

В голландском городке Вейк-ан-Зее набирает ход традиционный шахматный турнир Tata Steel Chess, в котором участвует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, экс-чемпионы россиянин Владимир Крамник и индус Вишванатан Ананд, а также российский вице-чемпион Сергей Карякин.

Российская диаспора в Вейк-ан-Зее также представлена чемпионом страны Петром Свидлером и Максимом Матлаковым. Однако, следует признать, что пока квартет россиян выглядит в Голландии скромно. Карякин, Крамник и Свидлер завершили свои стартовые партии вничью, а Матлаков уже потерпел поражение.

В 3-м туре состязаний Крамник разделил очки с китаянкой Хоу Ифань, Карякин сыграл вничью с Уэсли Со (США), Свидлер – с Анишем Гири (Голландия), а Матлаков — с Шахрияром Мамедъяровым (Азербайджан).

В турнире лидируют Ананд и Гири, которые выиграли на старте по две партии и набрали по 2,5 очка. По 2 турнирных балла у Карлсена, Мамедьярова и Гавэйна Джонса (Великобритания). У Карякина, Крамника и Свидлера по 1,5 очка, у Матлакова – 1 очко.