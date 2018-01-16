Хантсман: публикация 29 января "кремлевского доклада" не означает введения санкций

Минфин США должен подготовить так называемый "кремлевский доклад" к 29 января, но действия по применению санкций в отношении РФ будут в некоторой мере гибкими, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

Как передает "Интерфакс", об этом американский дипломат рассказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отметив, что пока преждевременно говорить о количестве россиян, которые могут попасть в список высокопоставленных лиц, приближенных к высшему руководству РФ.

Он не стал комментировать слухи о том, что в список могут включить и членов семей этих лиц.

Хантсман проинформировал общественность о том, что по срокам нет четкой привязки новых санкций США к публикации "кремлевского доклада".

По данным агентства Bloomberg, согласно принятому в 2017 году закону "О противодействии противникам США посредством санкций", 29 января после консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем, министр финансов США должен будет представить в Конгресс отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения в них суверенного долга РФ.