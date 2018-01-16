Васильева: система безопасности в пермской школе была "очень сильной"

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе, сообщила министр образования РФ Ольга Васильева.

Как передает "Интерфакс", об этом она заявила журналистам в Перми, куда она прибыла из-за происшествия с поножовщиной в школе.

По ее словам, необходимо работать и с учениками, и с родителями. Васильева считает, что нужно больше заниматься тем, о чем очень много говорится – воспитанием детей.

РИА Новости приводит ее слова о том, что система безопасности в пермской школе № 127, была достаточной и "очень сильной".

15 января двое подростков 16 лет, вооруженные ножами, ворвались на урок труда и стали наносить удары холодным оружием. В итоге, пострадали 15 человек, несколько из них очень серьезно. В первую очередь учительница, пытавшаяся защитить школьников 4-го класса.

Оба нападавших задержаны. По предварительным данным один из них нападавших ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.