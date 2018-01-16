Водитель прокатил на капоте попросившего у него права столичного полицейского

На юге Москвы водитель "Лады" сбил сотрудника полиции, после чего несколько метров прокатил его на капоте и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Один из очевидцев снял на видео произошедший днем 12 января на улице Красного Маяка инцидент.

Внимание сотрудников ППС привлекла машина, номера которой были закрыты листом бумаги. Владелец ВАЗ-2114 отказался предоставить документы — вместо этого он сел за руль и потребовал вызвать на место наряд ДПС. Когда стражи порядка отвлеклись, он завел двигатель и начал выезжать с парковки, не обращая внимания на стоявшего у него на пути полицейского. В итоге страж порядка оказался на капоте набиравшей скорость легковушки, проехав таким образом несколько десятков метров.

После того, как 52-летний водитель избавился от "пассажира в погонах", он попытался скрыться, но был задержан примерно в семи километрах от места происшествия, в Востряковском проезде. Позже гостя столицы взяли под стражу.

Пострадавший страж порядка был доставлен в больницу с многочисленными ушибами, его жизни ничего не угрожает.