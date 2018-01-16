"Справедливая Россия" хочет объединиться с КПРФ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал коммунистов ближайшими союзниками эсеров и не исключил объединения партии с КПРФ.

"У нас своя социалистическая идеология, как я уже говорил, в исторической перспективе самые ближайшие наши союзники — это, конечно, коммунисты КПРФ", — сообщил он РИА Новости.

По словам Миронова, он давно вынашивает идею об объединении "Справедливой России" с КПРФ.

Ранее СМИ сообщали о возможности объединения эсеров с ЛДПР. Однако сейчас лидер "Справедливой России" назвал такую перспективу бессмысленной, так как у этой партии "нет ничего, кроме очень яркого вождя".