Новый вид лемуров назвали в честь известного приматолога

Остров Мадагаскар привлекает исследователей уникальным биоразнообразием: он является родиной многих животных-эндемиков. Среди них – отряд лемурообразных, который насчитывает более ста видов.

Не так давно биологи, изучающие лемуров, забили тревогу: вымирание некоторых видов на Мадагаскаре повлияло на экосистему и сделало отдельные виды растений "осиротевшими". Но есть и хорошие новости: международная команда исследователей открыла новые вид лемуров, названный Cheirogaleus grovesi. Он пополнил семейство карликовых лемуров.

Видовое название, к слову, увековечивает имя известного приматолога и антрополога Колина Гровса: биологи посвятили ему открытие "в знак признательности за более чем 40-летнюю работу в области приматологии, эволюционной биологии, морфологического анализа и связанных с ними дисциплин".

Колин Гровс, скончавшийся в ноябре 2017 года, классифицировал более 50 видов животных, включая и несколько видов карликовых лемуров.

По словам исследователей, представители нового вида довольно миниатюрные: длина тела в среднем около 15-17 сантиметров, зато пышный хвост составляет все 28 сантиметров. Окрас у этих особей от коричневато-чёрный.

Как и большинство лемуров, C. grovesi обладают огромными круглыми глазами, маленькими "плюшевыми" ушками и цепкими лапками, позволяющими ловко лазать по деревьям и собирать фрукты и нектар.

Новый вид карликовых лемуров обитает в юго-восточной части Мадагаскара. Любопытно, что его представители были замечены сразу в двух национальный парках с разными природными условиями. Один из них представляет собой тропические леса, а в другом низменности чередуются с высокогорными лесами, сообщает National Geographic.

Наблюдения показали, что лемуры живут в социальных группах, но иногда предпочитают проводить время в одиночестве.

Авторы работы поясняют: многие родственные виды лемуров имеют очень схожую внешность, поэтому идентифицировать отличия можно лишь на генетическом уровне. В случае последней находки так и было: пойманных в расставленные ловушки животных изучали по внешним параметрам (вес, размер головы и так далее), а также брали у них образцы крови для ДНК-тестов. Затем лемуров отпускали обратно в лес.

Сравнив митохондриальные последовательности с образцами ранее описанных видов (на что ушёл почти год), эксперты заключили, что перед ними новый, ранее неизвестный вид.

И, по их словам, это не последнее открытие такого рода новые технологии наверняка позволят выделить ещё больше различных видов.

Помимо более подробного описания нового вида, биологам также ещё предстоит выяснить примерные размеры популяции в связи с последними тенденциями к вымиранию лемуров из-за браконьерства и обезлесения. Не исключено, что C. grovesi сразу же получат статус охраняемых животных. Впрочем, если большинство лемуров Гровса обитает в нацпарках, то пока что беспокоиться не о чем, добавляют авторы.

Их статья с более подробным описанием нового вида опубликована в издании Primate Conservation.

Кстати, ранее биологи выяснили, что лемуры склонны к алкоголизму, а их здоровье зависит от объятий. Впрочем, некоторые виды настолько ленивы и "стеснительны", что общаются друг с другом только по ночам и только в туалете.