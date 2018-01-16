Серебренников останется под арестом еще 3 месяца

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении более 130 миллионов рублей, останется под домашним арестом до 19 апреля. Такое решение сегодня принял Басманный суд Москвы, удовлетворив тем самым ходатайство следствия.

На такой же срок продлен домашний арест продюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского, а также арест экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, передает ТАСС.

Защита просила освободить Серебренникова и Малобродского под залог. Однако суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным. Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" обвиняется в хищении средств, выделенных на культурный проект "Платформа". Свою вину он не признает. Однако сегодня его адвокат признал факт обналичивания 130 миллионов рублей. По его словам, деньги обналичивала бывший главбух студии Нина Масляева, а потом возвращала их в кассу "Седьмой студии".