Андрей Назаров продлил контракт с "Нефтехимиком"

Российский специалист Андрей Назаров продлил контракт с нижнекамским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик". Назаров возглавил команду осенью 2016 года. Сейчас команда с 82 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Новое соглашение 43-летнего специалиста с нижнекамской командой рассчитано до 30 апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее Назаров, известный своими яркими высказываниями и жестким характером, тренировал челябинский "Трактор", подмосковный "Витязь", череповецкую "Северсталь", санкт-петербургский СКА.