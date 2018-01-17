Канцлер Австрии выступил за поэтапную отмену санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за поэтапную отмену санкций против России. Об этом политик рассказал в интервью немецкому изданию "Франкруктер Альгемайне". Он отметил, что смягчение ограничений должно произойти в случае прогресса в реализации Минских соглашений.

Курц также заверил, что мир в Европе возможен лишь в том случае, если Россия будет Брюсселю партнером, а не оппонентом. Отмечу, ранее австрийские ультраправые и консерваторы уже говорили о необходимости смягчить санкции против России. Этот пункт даже значится в опубликованной программе коалиции.

Австрийский канцлер отметил, что ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации, о которых говорил в свое время президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Курц также отметил, что "мир в Европе может быть только с Россией" в качестве партнера, а не в качестве оппонента, передает РИА Новости.

На фоне украинского кризиса отношения между Россией и Евросоюзом ухудшились. Западные страны ввели ряд ограничительных мер в отношении Москвы. Она предприняла ответные шаги. Российские власти многократно отвергали обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины.

Россия неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

