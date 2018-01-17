В Ингушетии сгорел офис "Мемориала"

В Ингушетии минувшей ночью сгорел правозащитный центр "Мемориал". Офис организации располагался в двухэтажном здании на улице Муталиева в Назрани.

Возгорание охватило площадь в 76 квадратных метров, сгорели компьютеры и офисная мебель, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону. Пострадавших в результате пожара нет. Причины ЧП неизвестны.

Между тем несколько дней назад Шалинский городской суд Чечни вынес решение об аресте руководителя чеченского представительства центра "Мемориал" Оюба Титиева. Правозащитник обвиняется в незаконной перевозке марихуаны. Сам Титиев утвержает, что пакет с наркотиком был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским.