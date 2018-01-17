Священника Грозовского признали педофилом и посадили на 14 лет

К 14 годам колонии строгого режима приговорил Приозерский городской суд Ленобласти отстраненного от служения священника РПЦ Глеба Грозовского по делу о педофилии, сообщает Следственный комитет России.

Суд установил, что Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

Грозовский заявил, выступая с последним словом на заседании 10 января, что, по его мнению, самого события преступления нет как такового. Он также добавил, что он рассчитывает на человеческое понимание и справедливое решение. Текст последнего слова распространила защита священника.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило в отношении Грозовского уголовное дело в ноябре 2013 года. Прокурор просил приговорить Грозовского к 15 годам заключения в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на срок 12 лет. Адвокат священника Михаил Уткин, присутствовавший на прениях, отказался от комментариев.

Судья постановила выплатить по 400 тысяч рублей каждой из трех семей потерпевших. Кроме того, Грозовскому зачли нахождение под арестом с сентября 2014 года. Осужденный священник намерен подать апелляционную жалобу на приговор. По его словам, приговор не вступил в силу и пока не является действительным. "У нас есть десять суток, чтобы подать апелляционную жалобу, что мы и сделаем", — сказал Грозовский в зале суда после оглашения приговора. Жалоба будет подаваться в Ленинградский областной суд.

Летом 2011 года, по версии следствия, на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области, клирик Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких лиц, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия".

Грозовский скрылся от уголовного преследования в Израиле. В октябре 2013 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. 17 сентября 2016 года Грозовский был доставлен из Москвы в Санкт-Петербург, а ранее экстрадирован в Россию. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.