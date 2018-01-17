Подростки, устроившие резню в школе, арестованы

В Перми суд санкционировал арест на два месяца двух подростков, устроивших поножовщину в школе №127. Выездное заседание суда состоялось прямо в городской больнице, где сейчас находятся молодые люди. В ходе устроенной ими драки они тоже получили многочисленные ранение и были прооперированы врачами.

"Они будут находиться в лечебном учреждении до того момента, когда медики скажут, что состояние их здоровья нормализовалось. После этого они будут конвоированы в СИЗО", — пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь прокуратуры Пермского края Юля Гайнанова.

ЧП в пермской школе произошло 15 января. По предварительным данным, драка между подростками с использованием ножей началась в коридоре, а затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники. В результате инцидента ранения получили 15 человек. Больше всех пострадала учительница, которая пыталась защитить детей – ей нанесли 17 ударов ножом. Сейчас женщина находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Расследование ведут следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР).