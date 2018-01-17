Президент Молдавии заявил, что официально пригласит Зейналову

Президент Молдавии Игорь Додон официально пригласит журналистку НТВ Ираду Зейналову в республику, чтобы дать ей интервью. Так он прокомментировал информацию о том, что Зейналову не пропустили в Молдавию. По мнению Додона, подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества Российской Федерацией.

По сообщению погранслужбы Молдавии, российскую журналистку не пустили в Молдавию из-за того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. На пограничном контроле Зейналова заявила, что у нее запланировано интервью с президентом республики. Однако подтвердить это документально, как сообщили в полиции, журналистка не смогла, передает РИА Новости.

Додон подтвердил, что с журналисткой существовала устная договоренность по телефону. " Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства", — заявил Додон.

Это странный шаг, особенно на фоне заявлений от имени премьера республики Павла Филипа о намерении наладить отношения с Россией, считает Додон.

Власти Молдавии ранее неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. Кишинев, например, отказал во въезде большой группе российских журналистов, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.