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17 января 201811:34 Валентин Богданов

В президенты годен: облысение и лишний вес не помешают Трампу

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Набрал несколько килограммов, но в остальном полностью здоров — таковы результаты медобследования Дональда Трампа. Как говорится в ежегодном отчете врача Белого дома, президент находится в отличной форме и пригоден для выполнения своей работы. Единственная рекомендация — сесть на диету.

Давление 120 на 74, пульс 68, но с весом нужно что-то делать. 108 килограммов даже при росте 190 сантиметров все-таки многовато. 5-6 килограммов решили сбросить. С такими данными пришел к журналистам личный врач президента США после первого для Дональда Трампа в этом качестве медосмотра.

Доктор Ронни Джексон рассказал и том, что его пациент принимает средство от облысения, контролирует холестерин и даже сам настоял на когнитивном тесте, пройдя его с блеском. По так называемой монреальской шкале, которую используют для диагностики болезни Альцгеймера, Трамп набрал максимально возможный балл — 30 из 30.

"Я вижу его каждый день. Мы обсуждаем многие вещи. У меня нет никаких опасений по поводу его когнитивных способностей. Президент отлично мыслит, и он соответствует своей должности", — заявил Ронни Джексон, врач Белого дома.

Очередным поводом засомневаться в этом для оппонентов Трампа стала закрытая для прессы его встреча с сенаторами по теме иммиграции. На ней президент США якобы назвал страны Африки, Гаити и Сальвадор вонючими дырами. Отдуваться за шефа (или за тех, кто его оклеветал) на Капитолийском холме накануне пришлось министру внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

- Вы были в комнате. Вы под присягой. Использовал ли Трамп это слово или до смешения близкое слово при описании определенных стран?

- Я не слышала такого слова, нет сэр.

- Озвучил ли он что-то похожее на данное слово, описывая определенные страны?

- Обсуждение было весьма бурным. Я не спорю, что президент использовал жесткий язык. Другие в комнате общались точно также.

Но больше всех разошелся сенатор-демократ из Нью-Джерси Кори Букер.

"Главнокомандующий на встрече в Овальном кабинете, выражаясь самым мерзким и грязным языком, говорил о людях из африканских стран и гаитянах. Когда невежество и фанатизм связаны с властью, это опасная сила в нашей стране. Ваше молчание и ваша амнезия — это соучастие", — заявил Кори Букер, сенатор от штата Нью-Джерси.

На той же встрече Трамп сказал, что в качестве альтернативы приезжающим из стран третьего мира он хотел бы видеть выходцев из развитых государств, например, из Норвегии. Но взял обратно и эти слова.

- Господин президент, правда ли, что вы говорили, что хотели бы видеть больше эмигрантов из Норвегии в США?

- Я хочу, чтобы эмигранты приезжали отовсюду, большое спасибо.

Впрочем, легко от этой истории уже не отделаться. Демократы в Конгрессе опять заговорили об импичменте. Масла в огонь подливает и Майкл Вульф, автор скандальной книги о закулисье Белого дома.

"Такие слова выходят из его рта каждый день. Это неконтролируемо. Я думаю, у него есть понимание об ответственности за сказанное, но отсутствует намерение контролировать свою речь. Наш президент находится за границами разумного и предсказуемого. Это президентство, которое очевидно — во всех смыслах — не работает", — сообщил Майкл Вульф, автор книги "Огонь и ярость".

Путь Вульфу в Белый дом открыл бывший главный стратег администрации Трампа Стивен Бэннон, который за последнее время об этом не раз пожалел. Цитаты из книги, касающиеся встречи сына Трампа с юристом Весельницкой, стали поводом и для разговора в Конгрессе. Бэннон за закрытыми дверями отвечал на вопросы членов палаты представителей в рамках расследования о якобы российском вмешательстве в американские выборы. В качестве свидетеля видеть его теперь хочет и спецпрокурор Мюллер. Повестка с требованием выступить перед большим жюри уже отправлена.

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