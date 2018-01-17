Москву заметут крещенские метели

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается снегопад, ветер юго-восточный с порывами до 12-17 метров в секунду и метели. Такая погода продержится в Москве и Подмосковье с 18 по 20 января.

Снегопад ожидается умеренным, сообщает пресс-служба Росгидромета. Он пока сильно не повлиял на транспортную обстановку в городе.

Дневная температура воздуха в Москве 18 января будет колебаться от 4 до 6 градусов мороза, а по области от -3 до -8 градусов. 19 января будет 4-9 градусов ниже нулевой отметки.

Ночные температуры в Москве 18 января 8-10 градусов ниже нуля, 19-20 января ожидается мороз в 7-9 градусов. В Подмосковье ночью 18 января ожидается минус 8-13 градусов, а 19-20 января потеплеет на один градус. Температура будет колебаться от -7 до -12 градусов.