В Оренбурге жестоко убили предпринимателя и его семилетнего сына

В Оренбурге разыскивают убийц 35-летнего местного бизнесмена Дениса Чернова и его семилетнего сына, которых киллеры порезали ножом, а потом подожгли их машину. От полученных травм мужчина и ребенок скончались на месте, региональное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве, на улицах города дежурят десятки полицейских. Очевидцы сняли на видео место убийства.

Белый Toyota Land Cruiser 200 со следами поджога местные жители обнаружили возле гаражей на Карагандинской улице. Стражи порядка отмечают, что тела отца с сыном находились в салоне, однако фотографии свидетельствуют о том, что мужчине удалось выбраться из джипа, но далеко уйти не получилось.

"В 7:45 машины не было там. Отвозил детей в сад. Обратно забрал жену с работы и в 8:40 уже не пропустили. Машину пришлось бросить в соседнем дворе. Взрыва точно не было. Стекла целые в машине. А следы от пожара (внутри салона). Скорее всего заказное. Ребенка жалко", — написал местный житель Александр.

На телах следователи обнаружили множественные ножевые ранения. По предварительной версии, нападение произошло, когда Чернов — он владел компанией, занимающейся автотехнической экспертизой — вез сына в школу.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство". "Разыскиваются лица, причастные к совершению данного преступления. Следственные органы убедительно просят всех, кому что-либо известно об обстоятельства данного жестокого преступления, а также при наличии любой информации о злоумышленниках обращаться в региональное следственное управление Следственного комитета РФ", — говорится в сообщении ведомства.