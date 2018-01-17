Тема:
Мозг человека и животных 35 минут назад
Исследователи научились выявлять гениев, просканировав мозг
Возможно, в будущем эта работа поможет найти способ стимуляции мозга людей для выработки творческих идей.
Фото Global Look Press.
Простое сканирование мозга теперь может определить: есть ли у человека творческое мышление (креативные навыки) или же нет. Исследователи обнаружили "рисунок" нейронной активности, по которому можно выявить людей, преуспевающих в придумывании оригинальных идей, таких как у Стива Джобса или Илона Маска.
Международная команда учёных под руководством специалистов Гарвардского университета выявила три области мозга, связанные с креативным мышлением. Они обнаружили, что инновационные мыслители обладают более сильными связями между этими тремя регионами, чем те, кто не одарён таким же воображением.
"Креативность часто определяется как способность придумывать новые и полезные идеи. Предыдущие работы в значительной степени измеряли активность определённых областей мозга, тех, которые "загораются", когда люди мыслят творчески", — объясняет ведущий исследователь новой работы доктор Роджер Бити (Roger Beaty) из Гарвардского университета.
"В этом же исследовании нам было интересно понять, как различные регионы взаимодействуют друг с другом во время творческого мышления", — добавляет учёный.
Специалисты провели сканирование мозга 163 человек, включая художников, музыкантов, учёных. В работе использовалась функциональная МРТ, которая отслеживает изменения кровотока в различных областях мозга. Во время процедуры все испытуемые выполняли творческие задания.
Так, пока они лежали в аппарате для МРТ, им давалось 12 секунд на то, чтобы придумать оригинальное использование для объекта, который возникал на экране. Там мог появиться нож или, например, носок.
"Мы продемонстрировали, что процесс обдумывания новых и необычных способов использования этих объектов – действенный способ измерения креативного мышления", — говорит Бити.
Например, лишённый воображения участник эксперимента мог увидеть носок и предположить, что объект можно использовать в качестве "одежды для ног", а творческий человек мог дать более оригинальный ответ: "система фильтрации воды".
Три независимых эксперта оценивали каждый ответ, а затем эти оценки были сопоставлены с данными МРТ-сканирования.
Оказалось, что выполнение творческого задания одновременно активировало три различные сети нейронов мозга. И чем больше была взаимосвязанность и синхронизация эти трёх сетей, тем лучше было выполнено задание (с точки зрения креативности).
Речь идёт о сети пассивного режима работы головного мозга, связанной со спонтанным мышлением, и сети проверки исполнения, которая участвует в когнитивных функциях контроля и оценки.
"Интересно, что эти области мозга обычно не работают вместе. И это говорит о том, что творческий мозг может быть "соединён" совсем иначе", — рассуждает Бити.
А вот третий регион мозга – "сеть выявления значимости", помогает расставить приоритеты. И учёные особенно заинтересовались именно этим "участником".
"Наши результаты свидетельствуют о том, что творчество предполагает оптимальный баланс между спонтанными и контролируемыми аспектами мышления. Спонтанный мозговой штурм очень важен, и он может привести к креативному озарению. Но зачастую первоначальные идеи не являются лучшими, поэтому нам необходимо оценивать и изменять их, чтобы они соответствовали творческой цели", — говорит Бити.
Иными словами, людям необходим внутренний критик, который оценивает, подходят ли возникающие идеи для определённой задачи.
"У человека есть три различные системы, которые расположены в совершенно разных областях мозга, но все они одновременно совместно активируются. Люди, которые могут "включать" их в одно и то же время, предлагают более творческие решения", — говорит Бити.
В будущем учёные могут нацеливаться на эти области мозга, чтобы способствовать улучшению оригинального мышления, используя лекарственные средства или магнитную стимуляцию мозга.
"Другие методы когнитивного обучения и неинвазивной стимуляции мозга также могут пригодиться для стимуляции творческого мышления. Но я всё-таки думаю, что мы далеки от создания таблетки для творчества", — заключает автор работы.
Результаты исследования представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
К слову, ранее психологи объяснили связь между неврозом и творчеством.
Также учёные постоянно ищут способы, помогающие людям чуть "подкорректировать" работу мозга. Исследователи выяснили, как можно натренировать мозг на многозадачность и почему мозг подростка не может сосредоточиться на важном.
А чтобы убедиться в гениальности мышления учёных, без сомнения обладающих творческим мышлением, достаточно заглянуть на сайт "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) и прочитать результаты любого исследования, за которым первоначально стояла лишь идея.
-
Не просто сон: учёные разгадали загадку действия анестезии на мозг6 суток назад
-
Из жизни нейронов: "сахарное" покрытие нервных клеток связали с долговременной памятью8 суток назад
-
Это всё нейроны: какие процессы в мозге вызывают никотиновую зависимость19 суток назад
-
Назван самый подходящий возраст для обучения20 суток назад
-
В России разработали новое средство для лечения эпилепсии21 сутки назад
-
Ежедневное употребление всего одной порции зелени замедляет старение мозга22 суток назад
-
Все новинки автосалона в Детройте - в прямом эфире!
- Land Rover выпустит старый Defender с мотором V8 и автоматом
- Все подробности о новом Mercedes-Benz G-Class
- Посчитали-прослезились: вся правда о "потерянной роскоши" Mercedes-Maybach
- Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
-
Пермская резня: родители просили о помощи, но их оштрафовали
- После домогательств Кевина Спейси обвинили в нацизме
- Стало известно, кто пишет детективы за Дарью Донцову
- Пророки Судного держали детей в бочках и женились на дочках
- В Японии попала в продажу ядовитая рыба фугу
- Марафонец стал чемпионом, прячась в биотуалетах
-
"Облако 100": сверхбыстрое, защищенное, российское
- Биткоин рухнул на 25% и достиг $10,5 тыс.
- Минфин ограничит пени по налогам для граждан
- Угрожает ли автоматизация рынку труда?
- Европейское вино в России подорожает на треть
-
ЦИК: в президентской гонке участвуют 17 кандидатов
- Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР террористами
- Хантсман: публикация 29 января "кремлевского доклада" не означает введения санкций
- Эрдоган отказывается звонить Трампу
- "Справедливая Россия" хочет объединиться с КПРФ
-
Пустыню засыпало снегом
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- Снегурочки по вызову: из сказочной героини - в горячую бестию
-
Певица попала на деньги, купив квартиру в Испании
- Как защитить дом от воров
- Названы районы Москвы со стабильными ценами на жилье
- Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
- Прокуратура требует снести элитную резиденцию
-
В Интернете не поддержали скандальную жену Аршавина
- Новогодняя Москва вошла в пятерку лучших мест для туризма
- Сбои GPS: навигаторы отбились от спутников
- Столичные подъезды оккупировали бездомные
- Московские коллекторы проходят проверку
-
Кому снизят налоги и спишут долги
- Убийство Ивановича грозит обострением ситуации в Косове
- Элитный самострой вырос в клубный дом
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Что происходит с криптовалютой?
- Fortnite Battle Royale: огромный шаг в сторону казуальности
- Уганда Наклз: главный игровой мем 2018 года?
- Полиция Китая арестовала более 120 изготовителей читов PUBG
- Саудовская Аравия отменила запрет на кинотеатры спустя 35 лет
-
Упражнения, которые остановят старение сердца
- Физики охладили жидкую воду до рекордной температуры
- Стало ясно, как змеи двигаются вперед, не используя позвоночник
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Живые богини Непала
- Как Россия не колонизировала Новую Гвинею
- Радостную встречу петуха со своей хозяйкой показали на видео
- Стену из "Игры престолов" нашли в Якутии
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль?
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
Коротко
Песков: Путин абсолютно здоров и даст фору многим
ФСБ подозревает бывшего охранника Березовского в инсценировке терактов
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Недалеко от Детройта упал метеорит
Европейское вино в России подорожает на треть
Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце
В средневековой эпидемии чумы крысы не виноваты
"Мемориал": офис в Назрани подожгли двое в масках
Триумф в прокате: "Движение вверх" - самый успешный фильм в истории российского кино
Как на праздник: грабители с шариком взорвали банкомат в Уфе
Исследователи научились выявлять гениев, просканировав мозг
Обнаружено "сообщение смерти", замораживающее любой iPhone
Самые продаваемые в мире автомобили в 2017 году
Москву заметут крещенские метели
Студия Disney разочарует одну из своих принцесс
Аудитория Рунета выросла впервые за два года
Россияне не могут вылететь из Мексики
Биткоин потерял более 25% за сутки
Алтайская наркоманка выкинула дочь из окна
Биробиджанские заключенные слепили из снега "Аврору"
Курникова и Иглесиас показали своих двойняшек
Стало известно, кто пишет детективы за Дарью Донцову
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере