Исследователи научились выявлять гениев, просканировав мозг

Простое сканирование мозга теперь может определить: есть ли у человека творческое мышление (креативные навыки) или же нет. Исследователи обнаружили "рисунок" нейронной активности, по которому можно выявить людей, преуспевающих в придумывании оригинальных идей, таких как у Стива Джобса или Илона Маска.

Международная команда учёных под руководством специалистов Гарвардского университета выявила три области мозга, связанные с креативным мышлением. Они обнаружили, что инновационные мыслители обладают более сильными связями между этими тремя регионами, чем те, кто не одарён таким же воображением.

"Креативность часто определяется как способность придумывать новые и полезные идеи. Предыдущие работы в значительной степени измеряли активность определённых областей мозга, тех, которые "загораются", когда люди мыслят творчески", — объясняет ведущий исследователь новой работы доктор Роджер Бити (Roger Beaty) из Гарвардского университета.

"В этом же исследовании нам было интересно понять, как различные регионы взаимодействуют друг с другом во время творческого мышления", — добавляет учёный.

Специалисты провели сканирование мозга 163 человек, включая художников, музыкантов, учёных. В работе использовалась функциональная МРТ, которая отслеживает изменения кровотока в различных областях мозга. Во время процедуры все испытуемые выполняли творческие задания.

Так, пока они лежали в аппарате для МРТ, им давалось 12 секунд на то, чтобы придумать оригинальное использование для объекта, который возникал на экране. Там мог появиться нож или, например, носок.

"Мы продемонстрировали, что процесс обдумывания новых и необычных способов использования этих объектов – действенный способ измерения креативного мышления", — говорит Бити.

Например, лишённый воображения участник эксперимента мог увидеть носок и предположить, что объект можно использовать в качестве "одежды для ног", а творческий человек мог дать более оригинальный ответ: "система фильтрации воды".

Три независимых эксперта оценивали каждый ответ, а затем эти оценки были сопоставлены с данными МРТ-сканирования.

Оказалось, что выполнение творческого задания одновременно активировало три различные сети нейронов мозга. И чем больше была взаимосвязанность и синхронизация эти трёх сетей, тем лучше было выполнено задание (с точки зрения креативности).

Речь идёт о сети пассивного режима работы головного мозга, связанной со спонтанным мышлением, и сети проверки исполнения, которая участвует в когнитивных функциях контроля и оценки.

"Интересно, что эти области мозга обычно не работают вместе. И это говорит о том, что творческий мозг может быть "соединён" совсем иначе", — рассуждает Бити.

А вот третий регион мозга – "сеть выявления значимости", помогает расставить приоритеты. И учёные особенно заинтересовались именно этим "участником".

"Наши результаты свидетельствуют о том, что творчество предполагает оптимальный баланс между спонтанными и контролируемыми аспектами мышления. Спонтанный мозговой штурм очень важен, и он может привести к креативному озарению. Но зачастую первоначальные идеи не являются лучшими, поэтому нам необходимо оценивать и изменять их, чтобы они соответствовали творческой цели", — говорит Бити.

Иными словами, людям необходим внутренний критик, который оценивает, подходят ли возникающие идеи для определённой задачи.

"У человека есть три различные системы, которые расположены в совершенно разных областях мозга, но все они одновременно совместно активируются. Люди, которые могут "включать" их в одно и то же время, предлагают более творческие решения", — говорит Бити.

В будущем учёные могут нацеливаться на эти области мозга, чтобы способствовать улучшению оригинального мышления, используя лекарственные средства или магнитную стимуляцию мозга.

"Другие методы когнитивного обучения и неинвазивной стимуляции мозга также могут пригодиться для стимуляции творческого мышления. Но я всё-таки думаю, что мы далеки от создания таблетки для творчества", — заключает автор работы.

Результаты исследования представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

