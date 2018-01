Зрители передразнили белорусскую теннисистку из-за ее стонов

Во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Эшли Барти и Ариной Соболенко зрители стали имитировать стоны белорусской спортсменки. Судья встречи была вынуждена обратиться к трибунам с просьбой прекратить мешать своими криками теннисисткам.

Болельщики активно поддерживали Эшли Барти, представляющую Австралию. А вот белорусскую теннисистку они подвергли обструкции за ее стоны во время розыгрышей. Сначала зрители просто кричали, а потом стали имитировать гортанные звуки представительницы Белоруссии.

Встреча завершилась победой австралийки со счетом 6:7, 6:4, 6:4.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."



The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this Barty v Sabalenka match...

Sabalenka #AusOpen match...



