Иждивенчество, превратившееся в образ мыслей

На прошлой неделе стало известно, что владелица продуктовых магазинов из Калуги Яна Гурова решила прекратить участие в акции "Полки добра" и перестала раздавать бесплатно хлеб пенсионерам. Перестала по очень простой причине: ее стремление помочь людям вызвало у малоимущих агрессию и негатив.

Что хуже, оказалось, что Яна Гурова далеко не первая. И, вероятно, не последняя.

Акцию "Полка добра" придумали в Иркутске. Жители этого города предложили сделать в магазинах отдельные стеллажи, куда все желающие могут складывать бесплатные продукты для детей-сирот, пенсионеров, многодетных семей, студентов. Словом, для всех малообеспеченных слоев населения.

Идея быстрой, реальной и посильной помощи ближнему и дальнему понравилась, и ее поддержали в других городах. Но постепенно некоторые предприниматели были вынуждены (в буквально смысле этого слова) перестать помогать малоимущим. Причина одна — агрессия со стороны нуждающихся: от вялотекущей критики, мелкого и мелочного склочничества в Интернете до официальных жалоб в прокуратуру.

У Яны Гуровой проблемы начались, когда ей стали привозить хлеб позже обычного: у магазина выстраивались очереди, встречавшие недовольством и оскорблениями идущих на работу продавцов. Дело дошло до заявлений в отдел торговли в горуправу, что магазин ворует хлеб у пенсионеров.

Красноярский бизнесмен Николай Остапенко тоже прекратил начатую год назад бесплатную раздачу хлеба нуждающимся. Благотворительная акция в продуктовом магазине продолжалась всего три месяца. Причина проста: претензии со стороны желающих получить помощь. На буханку хлеба в магазине Остапенко имел право каждый пожилой человек без предъявления документов. Некоторые, взяв хлеб со специального лотка, тихо уходили, но в магазине появилось немало готовых поскандалить, нахамить продавцам по любому поводу. И даже без повода.

Кстати, о скандалящих. К довольно интересному (но закономерному) выводу пришла хозяйка магазина в Якутске Ольга Николаева, наблюдающая за людьми с помощью камеры. По ее словам, действительно нуждающиеся ведут себя очень скромно и неприметно. "Когда просят "Дайте хлеб" – это показатель, что человек действительно голодный". По-хамски ведут себя лишь стремящиеся получить еду даром. Например, продукты с "Полки добра" регулярно забирала женщина, купившая квартиру в центре города.

Здесь уместно вспомнить один из уроков Февральской революции 1917 года: самыми опасными для государства протестами являются голодные бунты сытых людей. По настоящему голодные не бунтуют.

Прекратить бесплатную раздачу хлеба нуждающимся был вынужден и предприниматель Артак Акопян из Екатеринбурга. Первое время, забирая хлеб, люди благодарили, но, привыкнув, стали вести себя так, будто бесплатная раздача хлеба — обязанность, а не дар. Отказавшись от раздачи хлеба, Акопян придумал другую форму поддержки нуждающихся: они получают продуктовый набор, часть которого передается им бесплатно, а часть – по себестоимости.

Надо отметить, что Россия — не исключение из общего правила. В 2013 году толпа индийских крестьян убила и съела своего плантатора вместе с женой. В Марокко, деревне Сиди Буалемна на бесплатную раздачу продуктов пришли около тысячи человек. В результате давки погибли 17 человек, еще 38 пострадали.

А в тот же день, когда стало известно, что Яна Гурова перестала раздавать хлеб, в боях за еду в Венесуэле толпы людей прорывались сквозь полицию в магазины и рестораны, где крали муку, рис, масло и топливо. Мародерство и настоящие сражения за еду привели к человеческим жертвам — погибли 4 и были ранены 16 человек.

А еще можно вспомнить, как в 90-х в Россию пришла гуманитарная помощь. Наблюдая тогда за раздающими и получающими ее, один мой знакомый дал очень точное определение процессу: "Сладкое слово "халява".

Психолог-консультант, тренер и психотерапевт Светлана Орленко предложила посмотреть на отношение к бескорыстной помощи с нескольких сторон. "Существует такое понятие, как "иждивенчество". Природа этого феномена очень сложна, поэтому в разных источниках можно найти несколько его определений. От более легкого варианта – "стремление жить, постоянно рассчитывая на чью-либо помощь, а не на свои силы и средства" в Википедии до более жесткого – "отрицательная нравственно-этическая черта характера и соответствующая манера поведения, выражающиеся как злоупотребление вниманием, помощью и слабостью других людей и организаций, сознательное стремление жить за счет их, не прилагая к решению собственных проблем никаких усилий" в "Словаре семейного воспитания".

Светлана также объяснила, что развитию психологии иждивенчества у человека способствует несколько факторов:

"Возраст. Иждивенчество присуще детско-подростковому возрасту, что в общем-то и понятно, и, зачастую, возрасту старости, когда человек теряет свою трудоспособность, здоровье и физическую силу.

Уровень образования. Умение анализировать свое поведение, находить причины своих неудач, способы разрешение проблем во многом зависят от качества образования, которое человек получил.

Личностные черты характера человека. Высокий уровень тревожности, депрессивность, агрессивность, негативизм, самооценка, самоуважение – в комплексе высокие (или низкие) показатели этих характеристик ставят человека в зону риска дезадаптивного поведения.

Здоровье. Зачастую ограниченные возможности здоровья человека способствуют формированию у него иждивенческой позиции.

Уровень материального достатка. Плохие условия жизни человека, низкий заработок также вносят свой вклад в формирование иждивенчества.

Семья. Численность семьи, наличие обоих родителей и ближайших родственников, воспитательная состоятельность и их просоциальное поведение – из этих слагаемых складываются условия жизни и развития человека.

Социальные факторы. Возможность трудоустройства, различные программы поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наличие соответствующих организаций, реализующих эти программы дают возможность людям выйти из социально-уязвимых групп, получить поддержку, отказаться от иждивенчества и получить шанс на самостоятельную, взрослую жизнь".

Большинство или все эти факторы быстро изменить невозможно, но это не означает, что делать этого не надо. И я предпочитаю думать о хорошем. О том, что Артак Акопян нашел форму свою поддержки малоимущих. Что владельцам магазина в 200 км от Красноярска Анне и Андрею Штангауэр удалось прекратить недовольство, когда они стали раздавать хлеб по спискам, полученным в соцзащите.

Что в 2005-м году в России узнали об итальянской традиции "кофе соспесо" или "подвешенном кофе", зародившейся в Неаполе. Когда зайдя в кофейню или в бар выпить кофе, человек заказывает не одну чашку, а две, но одну оставляет оплаченной для малоимущих. Чтобы те могли получить порцию "подвешенного кофе" бесплатно.

А еще о том, что эта традиция прижилась и даже приобрела свои черты, когда хозяева баров и ресторанов предлагают посетителям "подвешивать" не только кофе, но и любые продукты.

И несказанно радуют благотворительные фонды "Старость в радость" или "Дом друзей", постоянно оказывающие помощь пожилым людям и малоимущим.

Радует любой вариант, когда форму мысли побеждают делом. И личным примером.