Мэтт Дэймон раскритиковал секс-скандалы в Голливуде и испугался реакции

Он извинился. Мэтт Дэймон выразил сожаление в связи со своими словами о сексуальных домогательствах в Голивуде. "Я действительно хотел бы, чтобы я больше слушал, прежде чем высказаться по этому поводу. Я очень сожалею", — заявил он.

Ранее актер заявил о существовании в Голливуде целого спектра сексуальных домогательств. Но при этом добавил, что не все из них достойны осуждения, напоминает РИА Новости. Это вызвало бурю возмущения со стороны сторонников движения Me Too ("Меня тоже"). Участники движения Me Too рассказывают, как также подвергались сексуальным домогательствам. Цветом движения был выбран черный. Поэтому все приходящие на церемонию награждения "Оскаром" были одеты преимущественно в темный цвет. Движение зародилось на фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном. От продюсера ушла жена и от него отвернулся Голливуд.

"Я люблю их, уважаю и поддерживаю то, что они делают, хочу стать частью этих изменений. Но сейчас я должен отойти в сторону и держать рот закрытым некоторое время", — добавил американский актер Мэтт Дэймон.

Впрочем, не исключено, что Дэймон просто поддался давлению: более 19 тысяч человек подписали петицию с требованием вырезать эпизоды с участием Дэймона из фильма "Восемь подруг Оушена". И все это только на том основании, что актер заявил, что готов работать с обвиняемыми в сексуальных домогательствах людьми.

Мэтт Дэймон снялся в тетралогии о Джейсоне Борне, в фильмах "Спасти рядового Райана", "Меняющие реальность", "Девушка из Джерси", "Марсианин", "Интерстеллар", "Талантливый мистер Рипли". Он также сам выступал как продюсер и сценарист нескольких картин.