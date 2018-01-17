При пожаре на востоке Москвы трое детей спрыгнули с высоты на растянутое одеяло

Трех детей привезли в больницу после того, как они выпрыгнули из окна четвертого этажа во время пожара в жилом доме на востоке Москвы.

Об этом сообщил РИА Новости представитель столичного главного управления МЧС РФ, отметив, что горела квартира в доме по адресу Свободный проспект, дом № 12. Сигнал о возгорании поступил в 16 часов 13 минут по московскому времени.

Собеседник агентства рассказал, что до прибытия пожарных, спасаясь от огня и дыма, трое детей выпрыгнули с четвертого этажа на растянутое жителями дома одеяло.

В итоге, с травмами они были отправлены в больницу. Одного ребенка пришлось госпитализировать с помощью медицинского вертолета.

В настоящее время пожар потушен.