При подозрении на хищение банковские карты будут блокировать

Госдума приняла в I чтении законопроект о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение. Это позволит банкам блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения на хищение с них средств на срок до двух рабочих дней.

Как отмечает "Интерфакс", в Госдуме законопроект прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.

При подозрении на хищение банк будет связываться с владельцем карты либо перевода по телефону или через электронную почту. В том случае, если получено разрешение, то поручение о переводе выполняется незамедлительно, при неполучении — по истечении двух рабочих дней.

По данным ЦБ, в 2016 году было совершено порядка 300 тысяч несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями на общую сумму более миллиарда рублей.