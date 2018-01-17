Метеорит, упавший в Мичигане, вызвал землетрясение

Упавший в американском штате Мичиган метеорит вызвал землетрясение магнитудой 2.0.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил телеканал The Weather Network. По его данным, падение метеорита сопровождалось яркой вспышкой в небе, а также громким хлопком.

Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что комическое тело упало рядом с городом Нью-Хейвен, расположенного в 65 километрах от Детройта.

Американское общество по изучению метеоритов считает, что свидетелями редкого природного явления могли стать жители шести американских штатов, включая Мичиган и Огайо, а также некоторые жители Канады.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявило, что занимается изучением упавшего метеорита, назвав это явление "огромным событием" Мичигана.