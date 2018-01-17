Фазы Луны никак не связаны с крупными землетрясениями

За последние годы несколько исследований показали: существует корреляция между фазами Луны и крупными землетрясениями. Согласны с этим, как оказалось, далеко не все. Недавно в свет вышла научная работа, в которой делается вывод: никакой взаимосвязи между этими двумя фактами просто нет. И, если уж зашёл об этом разговор, то и взаимосвязи между землетрясениями и временем года тоже не существует.

По мнению исследователя Сьюзен Хаф (Susan Hough) из Ге­о­ло­ги­чес­кой службы США, любые возможные связи случайны.

На протяжении нескольких десятилетий различные работы показывали: наибольшее количество землетрясений происходит в определённое время года. В частности, в исследовании 1984 года сообщалось, что чаще всего землетрясения в разломе Сан-Андреас случаются весной, а работа 1999 года выяснила: существует взаимосвязь между землетрясениями и сезонами дождей.

Совсем недавно в двух различных исследованиях 2016 года обнаружилось, что крупные землетрясения случаются чаще всего во время или рядом с полнолунием или новолунием. Также стоит отметить, что исследование 2003 года выявило корреляцию между фазами Селены и небольшими землетрясениями (для крупных катаклизмов такой связи обнаружено не было).

Причиной этого, как определили авторы работы, может быть выравнивание Солнца, Земли и Луны по отношению друг к другу. Во время полнолуния или новолуния три тела находятся в особом положении относительно друг друга (называется сизигией). Считалось, что в этом время может случаться наибольшее число катастроф.

Однако Хаф и её исследовательская группа недавно изучила 204 землетрясений магнитудой 8 и выше из глобального каталога этих катаклизмов (учитывает события с 1600-х годов). Специалисты сопоставили даты происходивших катаклизмов и фаз Луны в то время. Оказалось, что никаких доказательств того, что крупные катастрофы зависят от положения Земли относительно Солнца или Луны нет. Хаф, в частности, брала во внимание и день года и лунную фазу.

Крупные землетрясения лучше подходят для изучения таких событий, говорят авторы работы, поскольку они менее вероятно являются афтершоками крупных землетрясений.

Анализ команды Хаф действительно выявил некоторые группы землетрясений, происходивших в определённые дни. Тогда Сьюзен решила проверить значимость этих закономерностей. Учёные перемешали данные о катаклизмах, чтобы найти, какие закономерности появятся в этом случае. Закономерности в случайных данных ничем не отличались от закономерностей в первоначальных данных.

Новое исследование показало: предыдущие выводы о корреляции между землетрясениями и фазами Луны (или природными катаклизмами и временем года) неверны и являются следствием случайных совпадений.

К слову, Хаф рассмотрела некоторые необычные "сигналы" в исходных данных. Например, наибольшее количество землетрясений, которые происходили в один заданный день, достигло 16. И этот день был седьмым после новолуния. Но этот "сигнал" оказался статистически не значимым, если согласиться с гипотезой о том, что фазы Луны и землетрясения связаны.

Приливные силы, отмечает она, могут способствовать появлению землетрясений, но вклад их недостаточно значителен, чтобы создать прогноз природных катаклизмов. Собственно, в исследовании 2016 года авторы не утверждают, что их выводы могут использоваться таким образом. (Куда лучше с этим справляется натренированный искусственный интеллект)

Результаты нового исследования опубликованы в издании Seismological Research Letters.

К слову, ранее учёные заявили, что фазы Луны влияют на количество осадков на Земле. Более того, от Селены зависит даже сон человека.