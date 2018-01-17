Похищено первое издание книги о Гарри Поттере

Похищено первое издание книги о Гарри ПоттереЧитайте нас в Telegram
В результате ограбления в британском городе Тетфорд (графство Норфлок) похищено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", стоимость которого оценивается в 40 тысяч фунтов стерлингов. Кража была совершена в ночь с 8 на 9 января.
Как уточняет ТАСС, всего злоумышленники похитили 12 дорогостоящих книг, среди которых — первое издание Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" (1937), набор четырех первых выпусков "Винни-Пуха" (1924-1928) Алана Милна, первое издание "Цвета волшебства" (1983) Терри Пратчета стоимостью около 9 тысяч фунтов стерлингов и первое издание книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" (1925).
Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" была издана в 1997 году тиражом всего в 500 экземпляров.
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