Чемпионат Европы. Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы

В Москве завершился первый соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию. Короткую программу откатали спортивные пары. Россию представляли Наталья Забияко и Александр Энберт, олимпийские чемпионы Сочи-2014 Ксения Столбова и Федор Климов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

По итогам короткой программы все три российские пары оказались в первой пятерке. Лучше остальных по мнению судей выступили Забияко и Энберт, который набрали 72,95 балла и заняли второе место. Третьими стали Столбова и Климов (72,05 балла). Тарасова и Морозов расположились на пятой строчке (70,37). Лидирует французская пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые набрали 75,52 балла. Медали у спортивных пар будут разыграны по итогам произвольной программы, которая состоится 18 января.

Ранее свою короткую программу показали мужчины-одиночники. Лучшим из россиян идет Дмитрий Алиев, который занимает второе место. Соревновательная часть турнира завершится 20 января, на следующий день состоятся показательные выступления.