Владельцы аттракциона выбросили тело погибшей туристки в реку

В Перу задержали владельцев аттракциона, которые выбросили тело погибшей туристки в реку. На это они пошли, чтобы избежать проблем с полицией. Испугались, что их могут привлечь к ответственности за нарушение техники безопасности.

Последние кадры, на которых Натали Салазар можно увидеть живой: девушка покидает хостел и отправляется за острыми ощущениями. Испанка приехала в Перу на новогодние каникулы и старалась ни минуты не сидеть на месте. 2 января девушка не вернулась в свой номер и перестала выходить на связь с родственниками. Через несколько дней обеспокоенные родители путешественницы перелетели океан.

- Мы были на связи с ней с самого начала путешествия. В конце декабря она позвонила, крикнула: "Привет, семья!" И сказала, что у нее все хорошо. И на этом всё. Больше не берёт трубку.

Полицейские выяснили: смартфон Салазар последний раз работал в Священной долине инков. Территорию тщательно обыскали с обученными собаками, но никаких следов тела не нашли. Зато удалось выяснить: барышня отправилась испытать самый длинный экстремальный аттракцион в мире — так называемый троллей. Захватывающая поездка по стальному тросу на огромной высоте и со скоростью десятки километров в час становится всё более популярной на горных курортах.

Опросив организаторов опасного развлечения, полицейские обратили внимание: мужчины ведут себя подозрительно. Вскоре экстремалы запутались в показаниях и, наконец, признались: Натали Салазар разбилась во время поездки по троллею. Чтобы избежать ответственности, бизнесмены швырнули ее тело в бурную реку.

Запредельные эмоции, всплеск адреналина и полная безопасность — стандартные обещания продавцов щекочущих нервы услуг. В теории все снаряжение организаторы должны тщательно проверять, причем на самих себе. Но клиенты в этом убедиться никак не могут.

Несчастные случаи с участием так называемых адреналиновых наркоманов регулярно происходят по всему миру. Два года назад в Мурманске студентка оказалась в реанимации после прыжка с заброшенного долгостроя.

И в этом случае экстремальное развлечение было платным. Но организаторы нелегального аттракциона заранее подсунули барышне бумагу о том, что ответственность за любые последствия она берёт на себя.

Если даже будет установлено, что лицо предупредили об этих последствиях, но в дальнейшем в ходе проверки, доследственной, например, будет установлено, что оборудование было неисправным либо, что определённым требованиям не отвечал специалист, либо просто не было рядом того же спасателя, то вряд ли им удастся выйти сухими из воды.

Надеждам родителей Натали Салазар не суждено сбыться: признательные показания подозреваемых подтвердились, перуанские спасатели обследовали реку и обнаружили тело девушки. Сейчас организаторы опасных прыжков арестованы, а доступ к их троллею для туристов закрыт. А вот с обследованием других потенциально опасных развлечений в Перу, как и во всём мире, проблемы. В большинстве случаев такие услуги предоставляются полулегально.