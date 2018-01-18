Очевидцы сняли на видео пожар на рынке "Садовод"Читайте нас в Telegram
Площадь пожара на столичном рынке "Садовод", где в среду вечером вспыхнул один из павильонов, достигла 300 квадратных метров, отмечается на сайте московского управления МЧС. Проезжавшие мимо водители сняли на видео горящее здание.
Огонь, по предварительным данным, вспыхнул около 21:30 в павильоне на 24-й линии крупной торговой площадки, расположенной на 14-м километре МКАД. Примерно через 15 минут площадь пожара достигла 150 квадратных метров, а вскоре пламя распространило на 300 "квадратов".
Из трехэтажного помещения были эвакуированы 40 человек, никто из них не пострадал, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
По одним данным, вспыхнули контейнеры с одеждой, по другим — строительный мусор. Как бы то ни было, столб дыма был виден за несколько километров. На МКАД образовался затор из машин, владельцы которых снимали происходящее на видео.
Сразу после полуночи пожар, по данным МЧС, был локализован.
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