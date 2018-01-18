Евролига. ЦСКА победил "Анадолу Эфес" и продолжил лидировать

В баскетбольной Евролиге проходят заключительные матчи 18-го тура регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на домашнем паркете одержал крупную победу над турецким клубом "Анадолу Эфес" со счетом 110:79.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кори Хиггинс, который набрал 21 очко. У гостей 19 баллов за результативность в активе Брока Мотума, Владимир Штимац отметился дабл-даблом (10 очков + 12 подборов). Баскетболисты ЦСКА повторили клубный рекорд в Евролиге по точным трехочковым броскам, отмечает РИА Новости. Армейцы попали в корзину из-за "дуги" 18 раз за матч. Ранее ЦСКА забросил столько же трехочковых в ноябре 2008 года в игре против того же "Эфеса".

ЦСКА с 14 победами в 18 встречах продолжает лидировать в турнирной таблице, "Анадолу Эфес" с пятью победами располагается на последней 16-й строчке. Следующий матч в турнире ЦСКА проведет 19 января на выезде против греческого "Панатинаикоса".