В шведском Мальмё прогремел взрыв у полицейского участка

В минувшую среду, 17 января, вечером на юге Швеции в городе Мальмё рядом со зданием, в котором расположен отдел полиции одного из районов, прогремел мощный взрыв.

Информация о пострадавших пока не поступала, известно лишь, что повреждения получили находившиеся поблизости автомашины. Сейчас место происшествия оцеплено, его изучают взрывотехники, передает ТАСС.

Полиция пока не может точно сказать, взрывное устройство какого типа сработало. По предварительным данным, это могла быть ручная граната.