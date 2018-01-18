Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии — первый в нынешнем году теннисный турнир серии Большого шлема. Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла свой второй матч и вышла в третий круг соревнований.

В матче второго круга российская спортсменка обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову, "посеянную" на турнире под 14-м номером. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. В следующем раунде турнира Шарапова сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер (21-й номер "посева") и хорваткой Донной Векич.

Шарапова и Севастова встретились в третий раз, счет в их противостоянии стал 2-1 в пользу россиянки, отмечает ТАСС. Шарапова уступила латвийке 4 сентября 2017 года в матче четвертого круга Открытого чемпионата США, который стал для россиянки первым турниром из серии Большого шлема после 15-месячного отстранения.