Власти США не собираются выводить свои войска из Сирии

США сохранят военное присутствие в Сирии. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Тем самым он подтвердил слухи, что Вашингтон останется в арабской стране и после разгрома террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). При этом, главной целью американских военных станет, по словам Тиллерсона, дальнейшее противодействие террористам.

"Давайте будем откровенны. США сохранят свое военное присутствие в Сирии. Мы хотим убедиться, что ИГИЛ не возродится. Наша военная миссия в Сирии останется. Мы не можем позволить повторить те же ошибки, что и в 2011 году, когда наш преждевременный уход из Ирака позволил Аль-Каиде (запрещена в России) выжить и позднее стать основой для ИГИЛ", — цитирует Тиллерсона телеканал "Россия 24".

Намерения Вашингтона остаться в Сирии уже раскритиковала Турция. В Анкаре пообещали не допустить создания американцами так называемых "сил безопасности границы". Речь идет об отрядах с участием курдов и некоторых арабских племен. Предполагается, что они будут находиться на территориях, которые контролирует США. Турция назвала отряды "террористическим контингентом" и заявила, что не потерпит его у своих границ.