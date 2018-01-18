Президент США Дональд Трамп назвал тройку самых лживых СМИ

Дональд Трамп объявил победителей конкурса "фейковых новостей". В него он включил самые коррумпированные и лживые американские СМИ года. По мнению главы Белого дома, победителем в состязании стал колумнист New York Times Пол Кругман. Это автор материала о том, что фондовые рынки США не оправятся после того, как Трамп станет президентом. На втором месте — ведущий ABC Брайан Росс. Третье место получил телеканал CNN. Именно это СМИ Трамп чаще всего критиковал за фейковые новости, отмечает телеканал "Россия 24".