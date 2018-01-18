Маргарита Симоньян: "Гуд лак в запуске Europe Today"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала удачи Европарламенту в запуске телеканала Europe Today. Ранее Брюссель предложил создать такой проект для того, чтобы снизить уровень влияния RT в Европе, о чем объявили после заседания по противодействию так называемой "российской пропаганде".

Маргарита Симоньян посоветовала обратиться за советом к коллегам из Ukraine Today – канала, который проработал два года, но закрылся из-за того, что так и не стал востребован широкой аудиторией, отмечает телеканал "Россия 24". "Гуд лак в запуске Europe Today. Обратитесь к коллегам из Ukraine Today за дельным советом — они закрылись через два года", — подчеркнула медиаменеджер.

В последнее время на Западе стала довольно часто звучать тема информационной борьбы с российскими СМИ, напоминает РИА новости. Так, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести в отношении российских СМИ цензуру, утверждалось, что Россия, якобы, оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир", подведомственное МИД РФ федеральное агентство "Россотрудничество".

Комментируя принятие данной резолюции, президент России Владимир Путин поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой, отметив, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам российского лидера, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.