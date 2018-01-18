В Москву вернулись снегопады

В четверг, 18 января, в столичном регионе под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пройдут снегопады, местами возможны метели. При этом температура воздуха повысится.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, сообщает Центр погоды ФОБОС. На дорогах возможно образование снежного наката. Максимальная температура ожидается в мегаполисе ближе к вечеру – от минус 3 до минус 5 градусов. В Подмосковье – 2-7 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 мм рт.