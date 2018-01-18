Пентагон опроверг данные о новой армии в Сирии

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Конфликт в Сирии 4 часа назад
Пентагон опроверг данные о новой армии в СирииЧитайте нас в Telegram
США не прекращают вести подготовку местных формирований в Сирии, но речь не идет о создании новой армии или отрядов для охраны границ, передает ТАСС.
В среду на сайте американского Министерства обороны появилось заявление о том, что США продолжают готовить местные силы безопасности в Сирии. "Данная подготовка обеспечит безопасность переселенцев, возвращающихся в свои разрушенные поселки. Также крайне необходимо, чтобы террористическая группировка ИГ (запрещена в России) не смогла вернуться в освобожденные, но неподконтрольные районы. Это не новая "армия" или "силы по охране границ" в их привычном понимании", — говорится в тексте документа.
При этом в Пентагоне заявили, что США осведомлены об обеспокоенности на этот счет Турции. "Озабоченность Турции по поводу безопасности является законной. Мы продолжим быть абсолютно открытыми по отношению к Турции в рамках наших усилий в Сирии по разгрому ИГ. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в его борьбе с терроризмом", — утверждают в министерстве.
"Военная кампания против ИГ в Сирии пока не завершена, в долине реки Евфрат продолжаются тяжелые боестолкновения ", — отмечает Пентагон. Оборонное ведомство уверяет, что эти "силы безопасности" будут мешать боевикам покинуть Сирию, организовывать новые атаки, а также займутся защитой местного населения. "США и их партнеры в коалиции по-прежнему привержены разгрому ИГ и стабилизации в Сирии. В результате Сирия должна определить свое будущее через политический процесс", — резюмировали в Минобороны США.
Начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), осуществляющейся в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил 14 января сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии" преимущественно из числа бойцов курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).
Как заявил полковник, численность этой организации составит около 30 тысяч человек. Предполагается, что действовать она будет именно возле границ Турции.
МИД Турции выступил с резким осуждением этой инициативы, а вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "США играют с огнем".
При этом президент республики Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить армию по защите границ Сирии еще до ее появления, заявив, что турецкие ВС "могут начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту".
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