"Локомотив" хочет вернуть из "Рубина" Жемалетдинова

Лидер российской премьер-лиги "Локомотив" заинтересован в возвращении из "Рубина" своего воспитанника Рифата Жемалетдинова. Нападающий молодежной сборной России Рифат Жемалетдинов перешел в "Рубин" в 2016 году.

"Мы считаем Рифата интересным и сильным футболистом. Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно" – заявил ТАСС президент "Локомотива" Илья Геркус. В нынешнем сезоне 21-летний Жемалетдинов сыграл "Рубин" 14 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

Илья Геркус также заявил, что будет продлен контракт с нападающим Дмитрием Сычевым. 34-летний Сычев, выигрывавший с "Локомотив" чемпионат России и признававшийся лучшим игроком страны, выступает во втором дивизионе за "Казанку" – фарм-клуб "Локомотива".