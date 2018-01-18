Australian Open. Медведев и Александрова зачехлили ракетки

Еще два российских теннисиста выбыли из борьбы после матчей второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира "Большого шлема". Даниил Медведев и Екатерина Александрова не смогли пройти дальше второго раунда Australian Open.

Медведев играл против корейца Хен Чона, которому уступил в конце прошлого сезона в полуфинале молодежного чемпионата АТР. Первая партия получилась упорной и соперник россиянина выиграл только на тай-брейке – 7:6 (7:4).

Казалось, зрителей ждет интересный матч. Но дальше игра пошл, что называется, "в одну калитку": россиянин проиграл две партии с разгромным счетом 1:6, 1166. Возможно, Медведеву помешало то, что он играл девятый матч за последние две недели: перед Australian Open он выиграл турнир в Сидне, дойдя до финала из квалификации.

Увы, и молодая россиянка Александрова проиграла правтически без борьбы. Играя против 17-й "сеяной" американки Мэдисон Киз, Екатерина смогла взять всего один гейм – 0:6, 1:6.